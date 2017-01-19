Прилетевшим из Караганды "молотобойцам" поклонники хоккея устроили тёплый приём в аэропорту "Большое Савино". Игроки, в свою очередь, поблагодарили всех, кто вместе с ними переживает горечи поражений и яркие победы. На следующий день игроки "Молота-Прикамье" встречались с поклонниками на традиционной автограф- сессии. Леонид Королёв и Александр Смолин обстоятельно отвечали на вопросы, а потом терпеливо подписывали программки и делали селфи. После небольшого отдыха "молотобойцы" с новыми силами приступают к домашней серии игр.