Министру спорта Павлу Ляху смягчили условия домашнего ареста. Находящемуся под стражей чиновнику Ленинский районный суд Перми разрешил видеться с сыном, который проживает отдельно. Павел Лях может находиться на прогулке два часа, а не час, как раньше. А во время прогулки подозреваемому разрешили посещать магазины, аптеки и парикмахерские.

Павел Лях был задержан 4 октября сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции пермского стадиона "Динамо".

Обязанности министра спорта Пермского края Павел Лях исполняет с 2011 года, до этого чиновник несколько лет проработал в Баскетбольном клубе «Урал-Грейт». Сейчас главу краевого министерства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании акта приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо» в центре Перми, стоимость которых, по версии следствия, была завышена. Следствие полагает, что Лях подписал документ не глядя, чем способствовал хищению почти 14 млн. руб.