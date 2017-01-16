Павлу Ляху смягчили условия домашнего ареста
Министру спорта Павлу Ляху смягчили условия домашнего ареста. Находящемуся под стражей чиновнику Ленинский районный суд Перми разрешил видеться с сыном, который проживает отдельно. Павел Лях может находиться на прогулке два часа, а не час, как раньше. А во время прогулки подозреваемому разрешили посещать магазины, аптеки и парикмахерские.
Павел Лях был задержан 4 октября сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции пермского стадиона "Динамо".
Обязанности министра спорта Пермского края Павел Лях исполняет с 2011 года, до этого чиновник несколько лет проработал в Баскетбольном клубе «Урал-Грейт». Сейчас главу краевого министерства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании акта приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо» в центре Перми, стоимость которых, по версии следствия, была завышена. Следствие полагает, что Лях подписал документ не глядя, чем способствовал хищению почти 14 млн. руб.
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