«Рождественские встречи» с грузинским оттенком

Пермский театр "У моста" все новогодние каникулы радовал своих поклонников рождественскими встречами. Только в январе театр "У моста" полностью преображается в стиле нового спектакля и наполняется мистическими сюрпризами. В этом году проект "Рождественские встречи" приобрел грузинский оттенок.

На сцене танцуют лезгинку и дают спектакль "Ханума" по водевилю Аксентия Цагарели. Действие происходит в Тифлисе в конце 19 века, где соперничают две свахи - Ханума и Кабато. Старый князь Вано Пантиашвили, прогулявший всё, что можно и нельзя, ищет богатую невесту, чтобы оплатить долги и выкупить заложенное имущество.

А в фойе музыкальное действие с танцами, викторинами и подарками. И шоу экстрасенса с метанием ножей.

Во время "Рождественских встреч" свой день рождения отмечает и Сергей Федотов. Пятнадцать лет назад в этот день он решил устраивать праздник не только себе, но и любимым зрителям. Так и родилась идея зимнего проекта. Рождественские встречи - это время, когда каждый зритель может очутиться в магическом мире театра и побывать в таинственной комнате ужасов, где вместо привычных встреч со всевозможными страшилищами вроде вампиров и покойников их ждут совсем другие герои. Каждый год в комнате страха зрителей встречают герои спектаклей театра "У моста". Вот, например, сейчас к своему выходу готовится Панночка.

Но не только герои - спектаклей -старожилов встречают здесь зрителей.

Сергей Федотов, художественный руководитель театра "У моста": "Каждый год комната ужасов несет, во-первых, смысл. А, во-вторых, самое главное, что это отрывки из тех новых спектаклей, которые появились в нашем репертуаре - вот "Две стрелы" появились, "Палачи".



