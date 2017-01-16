Пермский край: День в цифрах

988,5 млн рублей потратят на ремонт участка автомобильной трассы Березники-Соликамск. Заказчиком на выполнение работ по реконструкции трассы Березники - Соликамск (с 292 км по 313 км) выступило управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Согласно аукционной документации, подрядчику, кроме работ по реконструкции автодороги, необходимо будет провести переустройство сетей водопровода и канализации, ремонт существующего путепровода и строительство нового, организовать на трассе наружное освещение.

Более 1 млн. квадратных метров жилья сдано в Прикамье в 2016 году. По данным краевого министерства строительства и ЖКХ, по итогам 2016 года - 738 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома, 298 тыс. кв. м - на объекты, возведенные индивидуальными застройщиками. Более половины от сданных квадратных метров приходится на Пермь. При этом значительно были увеличены объемы строительства в 18 муниципалитетах Пермского края. В списке лидеров по объему возведенного жилья в Прикамье - Пермский, Чернушинский, Краснокамский, Чайковский районы и Березники.

2 тысячи новых дорожных знаков установят в Перми в этом году. Как сообщили в пресс-службе администрация города, за текущее состояние дорожных знаков в Перми отвечают подрядные организации, которые восстанавливают поврежденные указатели и заменяют выцветшие. Для справки, всего на территории города Перми на сегодняшний день установлено 35 тысяч дорожных знаков.