«Всё придумано и все неправда, но так могло быть!»

В Доме художника открылась персональная выставка заслуженного художника России Льва Перевалова. Она посвящена его восьмидесятилетию. Имя Льва Перевалов известно на Урале, он создал целую школу учеников. Его выпускники трудятся в разных городах России, многие стали членами Союза художников, получили международное признание.

Центральная работа этой экспозиции называется "Под родовым кедром" и это символично, ведь выставка посвящается 80-летию художника.

Лев Перевалов, заслуженный художник РФ: "Всё придумано и все неправда, но так могло бы быть!"

И это одна из особенностей картин Льва Ивановича, на его произведениях реальны лишь люди, всё остальное - это их мысли, их желания или настроение. Но есть еще один главный и любимый герой у художника, который присутствует почти везде - это снег.

Людмила Перевалова, жена: "Есть такое у него стихотворение "Я снежный человек, но рано это понял и узнаю своих приятелей, по тому кому к лицу зима". Поскольку он был чемпионом области по конькам, видимо, никак он не мог расстаться с этим снегом".

Именно из-за этой снежной страсти Лев Иванович всегда преподавал на Урале. Сначала в Нижнетагильском педагогическом, ну а потом, когда в Перми открылся Уральский филиал Российской академии, создал здесь почти с нуля кафедру Живописи. Татьяна Нечеухина, известная пермская художница, -первая ученица Перевалова, вспоминает те времена с особой теплотой.

Татьяна Нечеухина, заведующая кафедры Уральского филиала Российской академии живописи ваяния и зодчества: "Когда мы поступили сюда учиться, по сути ничиго не было, кроме здания. И вот приезжает Лев Иванович и начинает браться за нас как за художников, ставит натюрморты какие-то".

В то время он брался за своих студентов достаточно жёстко, в шутку они его называли даже Львом Горыновичем. Так же требователен он был и к самому себе и к своей работе. Работать он не прекращает и по сей день. Одна из последних работ с пленера из Кунгура.