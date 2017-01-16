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Сбитень, гадания и станок Гутенберга
Седьмой фестиваль народных традиций прошел в Доме народного творчества "Губерния". Мероприятия проходили на двух этажах. На втором этаже проводились совещания по сохранению фольклорных традиций Пермского края, а на первом эти традиции непосредственно возрождали.
На фестивале можно было сделать себе на память открытку "Сочельник-2017" на старинном станке Гуттенберга.
Рядом - гастрономическая лавка, здесь старинные рецепты: сбитень, кисель, сладкая сушеная морковь и свекла. Здесь же проходили мастер-классы по созданию старинной игрушки. При помощи таких игрушек можно избавиться от психологических проблем.
Программа фольклорного фестиваля "Сочельник" получилась очень насыщенной. Вечером в субботу гостей ждали гадания и вечорка. А в воскресенье состоялся конкурс артистов "Крещенские огни" и вечеринка с группой из Санкт-Петербурга.
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