Сбитень, гадания и станок Гутенберга



Седьмой фестиваль народных традиций прошел в Доме народного творчества "Губерния". Мероприятия проходили на двух этажах. На втором этаже проводились совещания по сохранению фольклорных традиций Пермского края, а на первом эти традиции непосредственно возрождали.

На фестивале можно было сделать себе на память открытку "Сочельник-2017" на старинном станке Гуттенберга.

Рядом - гастрономическая лавка, здесь старинные рецепты: сбитень, кисель, сладкая сушеная морковь и свекла. Здесь же проходили мастер-классы по созданию старинной игрушки. При помощи таких игрушек можно избавиться от психологических проблем.

Программа фольклорного фестиваля "Сочельник" получилась очень насыщенной. Вечером в субботу гостей ждали гадания и вечорка. А в воскресенье состоялся конкурс артистов "Крещенские огни" и вечеринка с группой из Санкт-Петербурга.