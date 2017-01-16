Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе
В Перми иномарка сбила подростка на пешеходном переходе. Авария с участием 16-летнего пешехода произошла в микрорайоне Парковый на ул.Папанинцев. Водитель Рено Логан напротив дома №8 сбил ученика 9 класса, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда школьник получил ушибы тела. По факту аварии дорожные полицейские начали проверку. Как отмечает ГИБДД, в 2017 году в Перми зарегистрировано 13 случаев наезда на пешеходов. В пяти случаях аварии произошли на нерегулируемых пешеодных переходах.
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