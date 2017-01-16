Автобус сгорел как спичка
В Кунгурском районе во время движения по ул.Трактовая в деревне Полевая вспыхнул автобус №4. По словам очевидцев, в момент возгорания в салоне транспорта находились 26 пассажиров, водитель и кондуктор. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, во время возгорания все они успели эвакуироваться. Автобус выгорел полностью. Сейчас проводится следствие и устанавливаются причины пожара.
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