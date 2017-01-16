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Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе →

Автобус сгорел как спичка

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В Кунгурском районе во время движения  по ул.Трактовая в деревне Полевая вспыхнул автобус №4.  По словам очевидцев, в момент возгорания в салоне транспорта  находились 26 пассажиров, водитель и кондуктор.  Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, во время возгорания все они успели эвакуироваться.  Автобус выгорел полностью. Сейчас проводится следствие и устанавливаются причины пожара.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 16.01.2017 в 13:07 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Перми полицейские разыскивают насильника

Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе →

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