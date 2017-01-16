В Перми полицейские разыскивают насильника, совершившего нападение на женщину в Индустриальном районе. Преступление произошло в ночь на 20 ноября 2016 года. Потерпевшая сумела запомнить приметы злоумышленника, по которым был составлен фоторобот: мужчина худощавого телосложения, волосы темно-русые, на вид около 30 лет, рост 170-180 см. Был одет: джинсы, пуховик с капюшоном, вязаная шапка темно-синего цвета, может носить рукавицы коричневого цвета с орнаментом. Всем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить об этом в полицию.



Андрей Голубев, следователь криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю: "Проведен комплекс мероприятий, однако установить злоумышленника по настоящее время не удалось. Следствие предполагает, что жертвами преступника могли стать другие женщины, которые не заявили о совершенных преступлениях".