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Главе финансовой пирамиды смягчили приговор

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приговор

В Пермском крае проходили прения по апелляционной жалобе главы потребительского кооператива "Город" Дмитрия Колесникова. Ранее за мошенничество ему дали 7 лет колонии и штраф в размере 250 тысяч рублей. Причиненный ущерб превысил 132 млн. рублей.

В Пермском краевом суде зачитали решение по апелляции Дмитрия Колесникова, руководителя Пермского фонда "Город", который по версии следствия с 2005 по 2009 год похитил у граждан более 132 млн рублей.

К этому судебному заседанию в краевом суде специально выбирали самую большую аудиторию. Ведь потерпевших по делу сегодня больше тысячи человек, часть из них изъявила желание участвовать в процессе. Правда, на "положительный" исход уже никто не надеется.
Алексей Андреев потерпевший:  "Надежды какой-то нет, это уже закон".

В своем последнем слове перед вынесением решения Дмитрий Колесников рассказал, что никаких преступлений не совершал и тем более не раскаивается в содеянном и надеется на полное оправдание.

Дмитрий Колесников, осужденный: "Я не похищал деньги вкладчиков, поэтому не хочу нести ответственность за то, чего не совершал".

По версии следствия, Дмитрий Колесников, с 2005 по 2009 год, руководил паевым фондом "Город", который оказался обычной "финансовой пирамидой". Граждане приносили деньги и должны были получать "большие проценты".

Оксана Боровская, прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Пермского края: "Виноваты все, кроме него. Заемщики, финансовый кризис, вкладчики, которые одномоментно пришли за выплатами".
В итоге, выслушав все доводы защиты, суд удалился в совещательную комнату и спустя полтора часа огласил приговор. Наказание руководителю финансовой пирамиды смягчили на месяц.
Константин Малыгин, судья Пермского краевого суда: "Смягчить наказание до 6 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей. В остальном решение суда оставить без изменений".
Финансовый кризис, непростые экономические условия стали главными причинами, по словам Дмитрия Колесникова, в результате которых пришлось свернуть бизнес, но пострадавшими признаны более 1000 человек.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.01.2017 в 12:21 в рубрике - Новости телеканалов

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