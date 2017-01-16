Пермские «управляшки» накажут за сосульки
Власти Перми оштрафуют управляющие компании за некачественную уборку дворов. Каждой из них может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Как сообщили в мэрии, в выходные и праздничные дни сотрудники районных администраций проверяли состояние дворов и работу управляющих компаний. Наибольшее количество нарушений было выявлено чиновниками Свердловского района: районные власти выдали более 250 предписаний в адрес управляющих организаций. Среди самых распространенных нарушений – огромные сосульки на крышах, заснеженные дворы и неочищенные пешеходные дорожки. Коммунальщикам теперь грозят штрафы до 50 тысяч рублей.
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