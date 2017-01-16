Верхнекамье обескровили?
В Пермском крае сокращают количество донорских пунктов. Как стало известно, еще осенью прошлого года был издан приказ краевого министерства здравоохранения. В документе говорилось о том, что с 1 января 2017 года Кизеловская, Соликамская городская, Добрянская, Красновишерская и Чусовская районные больницы обязаны были прекратить забор и заготовку крови, а также её компонентов. Соответствующее оборудование необходимо было передать в ближайшие медицинские учреждения. Для Соликамска такой медорганизацией стало отделение переливания крови в Березниках. Теперь при желании сюда будут ездить все доноры северных территорий края. Медики опасаются дефицита крови для всего Верхнекамья.
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