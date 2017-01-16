Кому достался «Серебряный медведь»?

В День российской печати в Перми наградили лучших журналистов в строго определенных категориях. День российской печати - отличный повод, чтобы подвести итоги работы тех, кто имеет непосредственное отношение к этой самой российской печати. Мероприятия началось с общения, а потом плавно перешло в официальную часть.

Среди заявленных наград: премии имени Аркадия Гайдара, памяти Валерия Дементьева и Владимира Шитова и специальный приз главы Перми "Серебряный медведь". По словам организаторов, выбирать было из чего, а вот определить лучших - делом оказалось непростым.

Игорь Лобанов, председатель Пермской краевой организации "Союз журналистов России": "Была очень жесткая конкуренция, и нам впервые пришлось пойти на некоторое нарушение положения премии Гайдара и учредить дополнительную номинацию Гран-при".

Номинации сменялись музыкальными номерами и отрывками из советских фильмов.

После того как в стенах театра "Сцена-Молот" определили лучших среди тележурналистов, интернет-изданий, фотокорреспондентов и других лучших, настало время вручить "Серебряного медведя".

Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: "Премия "Серебряный медведь" была учреждена главой города Дмитрием Самойловым, и в прошлом году была вручена впервые. Эта премия присуждается за наиболее яркое освещение самого важного события и самой важной темы для города".

Ключевой темой 2016-го стало 100-летие со дня создания первого на Урале университета. Празднование векового юбилея прошло с размахом. Все СМИ без исключения освещали это событие, но качественнее других это сделала пресс-служба Пермского классического университета.

Вячеслав Варанкин, начальник отдела пресс-службы ПГНИУ: "В мероприятиях одного из лучших вузов России – пермского университета - приняло участие более четверти миллиона человек. Поэтому мы считаем, что это не наша награда, а всего журналистского сообщества, и зрителей, и читателей".

В прошлом году первый в истории "Серебряный медведь" был присужден телекомпании ГТРК "Пермь" за проект, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне "Понюхать пороху". Уже известно, что ключевой темой 2017-го станет Год экологии.