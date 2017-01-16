Старый Новый год: спортивный вариант
13 января лыжная база «Динамо» в Перми озарилась светом нескольких сотен фонариков. Здесь прошла лыжная гонка «Старый Новый год», посвященная памяти мастера спорта СССР Сергея Милюхина. Более 200 участников, три возрастные категории, две дистанции - для женщин 3 км, для мужчин 5 километров. Стиль катания - свободный. Возраст участников ограничен не был. При себе у каждого участника соревнований обязательный атрибут - фонарик. С помощью него спортсмены освещали себе путь. Победителям и призерам в каждой возрастной группе вручили грамоты, медали, а также памятный подарок. А вот к дате проведения гонки - пятнице 13-му - многие спортсмены отнеслись скептически - не суеверные.
Павел Мыльников: "Я не суеверный, для меня это праздник. Главное - участие и здоровье, и эмоции яркие!".
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