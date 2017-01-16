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Сочельник: Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций

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Сочельник

Сочельник, как целый фестиваль фольклорных традиций, прошел в Перми. Гости - несколько сотен участников - собрались со всех уголков России во Дворце народного творчества «Губерния».

Впечатлениями от фестиваля во время прямого включения поделилась корреспондент Карина Бурьян: "Самым ярким событием первого дня стал, конечно же, приезд участников. Они приехали со всей России. Мне удалось пообщаться с коллективами из Томска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Здесь проходили мастер-классы по различным прикладным видам искусства. Например, набойка по ткани, печать на станке, была и ярмарка изделий.  Сейчас мы находимся на вечерке – это такое мероприятие, где участники танцуют народные танцы, поют песни, колядуют. Здесь очень много людей, все веселятся, а на втором этаже проходят настоящие святочные гадания. Люди гадают на судьбу, на богатство, на успех. Есть еще очень интересное гадание на блюдце. Оно сопровождается песнями, так называемые подблюдочные песни. Что интересно, они придуманы именно в Пермском крае.  Подробную программу можно найти на сайте Пермского дома народного творчества «Губерния» и выбрать себе мероприятие по душе".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.01.2017 в 09:30 в рубрике - Новости телеканалов

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