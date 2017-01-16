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Внеплановые каникулы: в Перми объявлен карантин
В Перми школьные каникулы так просто не закончились. С 14 по 21 января будут закрыты школы, вузы и учебные заведения средней ступени. Ввести карантин предписал главный санитарный врач по региону. По данным управления Роспотребнадзора за 4 дня - с 9 по 12 января - был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей в Перми в 2,5 раза. Эпидемический порог превышен на 30%. Это значит, что сейчас в Прикамье болеют более 90 человек из 10 тысяч. Задача на сегодняшний день - «разобщить» болеющих детей и подростков и тем самым снизить уровень эпидемии.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В отношении детей, посещающих дошкольные организации, действуют мероприятия, которые были наложены ранее, в декабре месяце, то есть по решению руководителей дошкольных образовательных организаций. Они могут принимать решение о прекращении воспитательной образовательной деятельности, если будет отсутствовать более 20% детей в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ".
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