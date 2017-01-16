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Электронный проездной: Что-то пошло не так...

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проездной и валидатор

С 1 января новыми электронными проездными должны пользоваться все муниципальные льготники. Между тем, главный принцип, вокруг которого в конце прошлого года разгорелись ожесточенные споры - ограничение числа поездок - так и не заработал. Почему, - выяснил наш корреспондент.

Кирилл Хафизов, студент ПГНИУ: "Старый стоил 1020 рублей, новый проездной стоит на 60 рублей дороже - 1080, и при этом он лимитирован 90 поездками".

По новому электронному проездному студент из Закамска Кирилл хотел подсчитать, сколько поездок в месяц он совершает. Пластиковую карточку юноша купил еще в конце декабря, но произвести подсчет так и не смог.

Кирилл Хафизов, студент ПГНИУ: "Студенты даже не до конца ориентируются, выгодно-не выгодно им покупать".

в автобус

Многие перевозчики действительно оказались не готовы - на горячей линии сообщили, что постановление от городской администрации до сих пор не вышло, поэтому приборами автобусы будут оборудованы не раньше февраля.

Новые проездные, действительно, пока работают как старые - дают право на бесплатную поездку студентам, пенсионерам и школьникам при предъявлении соответствующего документа.

проездной

Проездной документ нового образца можно будет купить в кассах единого расчетного цента. Студентам нужно предъявить студенческий очного отделения и паспорт с пропиской в Перми.

А вот и тот самый прибор. Валидатор работает по принципу кассового терминала - при сканировании проездного выдает билет.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Валидаторы будут зарегистрированы в нашей системе и соответственно привязаны к выгрузке данных. Мы получаем информацию о том, сколько поездок и какие виды льготников на каких маршрутах проехали".

Между тем, у ряда перевозчиков все-таки валидаторы есть, правда, как выяснилось, с другим программным обеспечением, не подходящим под новые требования городского департамента транспорта. Ситуация вызвала интерес и антимонопольного ведомства. Здесь пояснили - повторная проверка будет проведена в ближайшее время.

Антон Удальев

Антон Удальев, и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю: "У меня возникает вопрос - как на сегодняшний день льготные категории граждан с произведенными картами ими пользуются и как информация передается? Информация о количестве перевезенных льготников в любом случае не учитывается «Гортрансом», соответственно, перевозчик может не получить деньги за перевезенных льготных граждан".

Вот и получается, что пока система, созданная для подсчета льготных поездок, работает совершенно наоборот - предоставляя, как и прежде, школьникам, студентам и пенсионерам ездить на общественном транспорте неограниченное количество раз.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.01.2017 в 07:07 в рубрике - Новости телеканалов

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