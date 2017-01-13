Чемпионат мира: «Дуэт» в шаге от мечты

В призах, но в шаге от мечты. Воспитанники танцевального отделения СДЮСШОР "Киокушинкай" команда "Дуэт" за достижения на мировом паркете получили звания мастеров спорта международного класса. В немецком Бремене состоялся Чемпионат мира по спортивным танцам среди ансамблей по латиноамериканской программе. На паркете - 19 сильнейших команд со всего мира. И при такой колоссальной конкуренции- пермский "Дуэт" с самого начала вошёл в тройку лидеров. Наравне с Чемпионами прошлого года - командой из Германии и нашими соотечественниками командой "Вера" из Тюмени. Атмосфере, царящей в Бремене, может позавидовать любой вид спорта. Полный зал и соответствующая поддержка конкурсантов.

Виктор Кульбеда, тренер команды, Президент Федерации танцевального спорта Пермского края: "Начиная с часу дня с отборочных соревнований, весь зал 10 тыс зрителей - все занято. И мы покорили сердца зрителей. И для нас это важнее".

На финише команда "Вера" заняла четвертое место. В течение двух раундов пермяки и бременцы выступали с минимальным друг от друга отрывом. Но фавориты интернет-сообщества судейским решением всё же заняли 2-е место, набрав 37 баллов из 40 возможных. Разрыв с победителями- хозяевами составил всего 0,18 балла. Теперь уже дважды вице- чемпионы мира, пермяки строят оптимистические планы на новый сезон.

Виктор Кульбеда, тренер команды, Президент Федерации танцевального спорта Пермского края: "Чемпионат мира будет проходить в Австрии. Думаю, на будущий год мы возьмём в Пермь право проведения чемпионата среди ансамблей".