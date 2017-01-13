Международный Рождественский фестиваль: Эта музыка всегда в цене

Пермская краевая филармония приглашает всех на III Международный Рождественский фестиваль, который проходит с конца декабря по 16 января. Среди участников - прославленные солисты-вокалисты и известные органисты, инструментальные трио, ансамбли, оркестры, хоры из Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Беларуси, Хорватии, Италии, Франции и США.

Музыка светская и храмовая - девятый концерт третьего Рождественского фестиваля в Пермской краевой филармонии посвятили духовным песнопениям и русским народным песням и романсам.

Исполнил все эти произведения мужской ансамбль "Дорос". Творчество коллектива пермяки услышали впервые. "Дорос" основан в 2002 году. На протяжении пятнадцати лет "Дорос" продолжает традиции церковного, народного песнопения, русской хоровой школы.

Вруйран Ананикян, первый тенор мужского вокального ансамбля "Дорос": "В ансамбле есть человек, который может спокойно быстро переложить любое песнопение, с мужского на женский. Есть вещи, которые мы поем для низких голосов, но их поют высокие голоса".

Сначала основным местом ежедневных выступлений для коллектива был Новодевичий монастырь, а позже "Дорос" перенес их в другой филиал этого музея - древнейший духовный памятник архитектуры - Собор Василия Блаженного на Красной площади. На концерте в Пермской краевой филармонии мужской ансамбль "Дорос" исполнил песнопения Джузеппе Сарти, Степана Дегтярева, Павла Чеснокова и других именитых композиторов.

Константин Сенченко, руководитель мужского вокального ансамбля "Дорос": "Эта музыка была в цене всегда со времен Делецкого - это блестящие образцы европейского уровня, Бартянский, Дягтерев, Давыдов - таких композиторов, которых сейчас не часто исполняют незаслуженно, мы отдаем им дань уважения".

Завершит Рождественский фестиваль концерт уникального женского оркестра "Вивальди - оркестр" под управлением народной артистки РФ Светланы Безродной. Коллектив работает в жанре "кроссовер" - это синтез классической, легкой танцевальной музыки, джаза, оперетты, массовой песни. 16 января на сцене Большого зала филармонии Светлана Безродная, ее скрипка, оркестр и солист Сергей Полянский поздравят пермскую публику с Новым и Старым Новым годом.