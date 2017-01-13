Мультики славные - православные

Неделя православного кино в "Премьере" началась в Рождество. Зрители уже посмотрели шесть картин режиссеров из России, Беларуси и Украины. 13 января в 16 часов можно увидеть документальный фильм "Прощеное воскресение", а в субботу историческую драму "Очарованный странник". В программе предусмотрены и мультфильмы для детей.

"Необыкновенное приключение Серафимы" - история о девочке, раскрывшей тайну детского дома. Действие происходит во время Великой Отечественной Войны. Формат мультфильма открывает для детей довольно взрослые и серьезные темы.

Сергей Полищук, cпециалист отдела медиаобразования КГАУК "Пермкино": "Для меня важно, как дети реагируют на этот видеоряд, на то, что их трогает в этом фильме. Какие ценности они берут для своей жизни. Как они воспринимают православную культуру".

Уже по традиции киноцентр "Премьер" начинает новый год с Недели православного кино. В 122 школе теме православия посвятили целый проект. По словам педагога, в школе учатся дети разных вероисповеданий, и главная цель проекта - рассказать о культуре страны, в которой ребята проживают.

Светлана Гликина, педагог-организатор школы №122: "Мы в рамках проекта ребят знакомим, что такое православие. То есть мы не говорим о религии, мы говорим об общих традициях, о культуре, о тех людях, которые были, жили и эти традиции несли".

Неделя православного кино проходит уже 13 лет. Документальные и художественные фильмы на духовные темы, а также мультфильмы для самых юных зрителей. После каждого просмотра проходит обсуждение картин с представителями духовенства, медиапедагогами, работниками культуры и образования.

Любовь Маркова, руководитель Библиотеки Духовного возрождения МБУК "ОМБ": "В этом году для нас открытие - это фильм режиссера Николая Дрейдана "Предел ангела". Завтра у нас будут кадеты и мы будем обсуждать фильм об исторических и духовных законах. А фильм на реальных событиях основан".

Неделя православного кино завершится 14 января показом фильма "Очарованный странник".