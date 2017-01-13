Куда ни глянь - везде медведи

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медвежьи истории

В Пермской галерее открылась семейная новогодняя выставка "Медвежьи истории". Это увлекательное путешествие в реальный и сказочный мир, центральным персонажем которого является герой многочисленных былин и сказок - медведь.

Выставку "Медвежьи истории" условно можно разделить на две части - реальные медведи и сказочные. Мир реальный представлен картинами знаменитых живописцов. Один из самых именитых - Шишкин, его этюды находились долгое время в запасниках галереи, и вот наконец пришло и их время.
Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи: "Он очень тщательно относился к тому, что писал, и можно в принципе найти каждый кусочек леса в природе. И именно этюды, которые тут находятся, показывают его способ, его метод".

хвостатый медведь)

Интерактивное изображение большой и малой медведицы помогает зрителям перейти из настоящего мира в сказочный. Звёздное небо здесь настолько реально, что иногда даже падает звезда и можно загадать желание.
Ольга Батуева, хранитель коллекции печатной графики Пермской художественной галереи: "Большая медведица - это созвездие, которое видно практически с любой точки и всегда - и зимой и летом, и это созвездие наверное ближе всего к человеку".

медведи

Сказочное пространство, конечно, разительно отличается. Здесь и иллюстрации к сказке "Три медведя", Колобок поёт свою песню косолапому и старинные мишки-игрушки. Но и есть ещё одна особенность этого пространства, которая понравится прежде всего детям.
Обычно в галерее трогать экспонаты строго запрещено, но не в этот раз-  на этой экспозиции можно посидеть на железной корове и примерить шапку знаменитого пермского путешественника Мишки-трэвел.

Каким образом корова попала на выставку медведей, кураторы точно ответить не могут. Но очень уж хорошо эта скульптура Рустама Исмагилова вписалась в общую сказочную концепцию. Рядом с ней расположилась блоха, того же автора, специалисты утверждают, что насекомое подобного вида водится только у медведей. Эти персонажи завершают мир сказок, но а потом начинается самое интересное - детям предлагается самим нарисовать любого медведя, но как показывает практика, от соблазна выплеснуть свои мысли и эмоции на бумагу не устояли даже взрослые.

медведь

Выставка "Медвежьи истории" точно, наивно и в некоторых случаях забавно раскрыла образ повелителя русских лесов. С одной стороны, это страшный и опасный зверь, ну а с другой - добрый и справедливый Михайло Потапыч. Познакомиться со всеми сторонами этого героя можно в пермской галерее до конца февраля.

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.01.2017 в 17:16 в рубрике - Новости телеканалов

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