Лыжи, сосны, фонари: пермяки отправляются на вечернюю гонку

Вечером 13 января лес и трассы лыжной базы Динамо озарятся светом сотен фонариков. Там пройдёт ежегодная колоритная "Вечерняя гонка", посвященная памяти мастера спорта СССР Сергея Милюхина. Более 200 участников, три возрастные категории, две дистанции - для женщин 3 км, для мужчин 6 километров. Стиль катания - свободный. При себе каждый участник соревнований должен иметь лыжи, палки и фонарики. Последний атрибут обязательный - именно он добавляет изюминку и символизирует исторический подтекст гонки. Раньше на Динамо не было фонарей, и лыжники подсвечивали свой путь. Освещение сейчас появилось, но традиция осталась. Здесь главное чтобы фонарик имел хороший угол освещения. Другая добрая традиция - награждение. Победителям и призерам в каждой возрастной группе гарантированы грамоты и медали, а также каждый спортсмен получит памятный подарок. Присоединиться к компании единомышленников, для которых спорт - это больше здоровье и образ жизни, нежели соревнования, можно 13 января. Начало регистрации на базе "Динамо", по адресу ул. Самаркандская, 1 в 16:00, парад-открытие в 17:30. Старт на 3 километра в 18:00, на 5 километров - в 18:30.