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Лыжи, сосны, фонари: пермяки отправляются на вечернюю гонку →
Валерий Платонов готовит четырех дирижеров
Пермский театр оперы и балета постоянно радует своих зрителей. Премьеры, творческие эксперименты, заново открытые шедевры. О том, чего ждть зрителям, и о преподавательской деятельности рассказал гость программы "Новости культуры" главный дирижер театра Валерий Платонов.
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