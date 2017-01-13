Пермяки смоют грехи в крещенских купелях

К православному празднику Крещение Господне в Перми обустроят специальные места для купания. 19 января вблизи купелей установят палатки, в которых верующие смогут переодеться и согреться. Три официальных купели обустроят на Бахаревке у Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря на улице Пристанционная, 38; в Верхней Курье у храма Богоявления Господня на улице 1 линия, 53 и на Мотовилихинском пруду. Купели оснастят поручнями и сходнями, около них будут дежурить спасатели. Еще одну купель организуют в Пермском районе в Нижних Муллах на территории Свято-Троицкого храма. Точное количество мест для купания будет известно на следующей неделе, сообщили в городской администрации.

Перед купанием необходимо запастись теплой и комфортной одеждой, не препятствующей кровообращению, мягким махровым полотенцем и взять халат. Желательно, чтобы был сопровождающий, который поможет выйти из купели. После обряда необходимо быстро удалить влагу и хорошо растереть кожу, что позволяет увеличить микроциркуляцию и снизить вероятность осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Перед посещением иордани не рекомендуется пить горячее, лучше всего выпить теплый чай, а горячий выпить уже после.