Прокуратура обязала следить за температурой горячей воды

Прокуратура Перми обязала тепловиков следить за температурой горячей воды. С жалобами на низкую температуру горячей воды обратились в прокуратуру жители домов по улице Закамской в Кировском районе. Надзорное ведомство организовало проверку. Выяснилось, что средняя температура подаваемой воды составляет в домах от +42°C до +49, 69°C, что существенно ниже нормы. Прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала от компании ПАО «Т Плюс» подавать воду в жилые дома с температурой не ниже +60°С и не выше +75°С в точке забора. Свердловский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал тепловиков исполнить требования надзорного органа.