Почему снег не убираем?
За первую неделю 2017 года госавтоинспекция выдала подрядным организациям 245 предписаний на проведение снегоочистки улиц, пешеходных переходов и тротуаров на территории всех районов города. Сотрудники ГИБДД проводят ежедневное обследование состояния дорог на предмет наличия снега. Помимо предписания госавтоинспекция составила 73 административных протокола в отношении должных лиц подрядных организаций.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Кровавая драма на лесной делянке
Индексация: На сколько вырастут страховые пенсии?
Отправить чадо в лагерь надо
На банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиков
Рецепт - это хорошо, но что делать с больничными очередями?
Прокурор Пермского края: «Лучше предупредить, чем бороться с последствиями»
Виртуальное ОСАГО: «Автогражданка» осваивает Сеть
Полиция ищет женщину, забравшую чужие деньги из банкомата
В Прикамье началась единовременная выплата пенсионерам 5000 рублей
Аэродром во Фролах лихорадят разборки
Добавить комментарий: