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Почему снег не убираем?

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снег

За  первую неделю  2017 года госавтоинспекция выдала подрядным организациям   245 предписаний на проведение снегоочистки улиц, пешеходных переходов и тротуаров на территории всех районов города.  Сотрудники ГИБДД  проводят ежедневное обследование состояния дорог на предмет наличия снега. Помимо предписания госавтоинспекция составила 73 административных протокола в отношении должных лиц подрядных организаций.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.01.2017 в 15:02 в рубрике - Новости телеканалов

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