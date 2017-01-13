Кровавая драма на лесной делянке

Криминальная кровавая история в Чердынском районе. В лесу на делянке обнаружен и срочно госпитализирован в больницу тяжело раненый мужчина. Рядом полицейские нашли два трупа с огнестрельными ранениями.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ночь на 11 января на лесной делянке были обнаружены тела жителей Чердынского района с огнестрельным ранением и еще один раненый мужчина. По факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство и убийство двух лиц. По версии следствия трое лесозаготовителей в вагончике на делянке распивали спиртное. Произошла ссора, в ходе конфликта один из мужчин ранил одного товарища и застрелил другого. Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. На месте работают следственно-оперативная группа, расследование продолжается".