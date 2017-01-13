Индексация: На сколько вырастут страховые пенсии?
С 1 февраля 2017 года в России начнется плановая индексация страховых пенсий, они будут увеличены на 5,4%, то есть на уровень инфляции 2016 года. Глава министерства труда Максим Топилин заявил об этом после совещания президента с правительством, сообщает ТАСС. Второй этап индексации произойдет в апреле 2017 года. И ее размер составит 0,4%. Кроме того, с февраля будут проиндексированы многие социальные выплаты - детские пособия, выплаты ветеранам войн, инвалидные пособия. В январе пенсионеры получат единовременную поддержку в размере 5 тысяч рублей.
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