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← На банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиков

Отправить чадо в лагерь надо

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детский отдых

В Перми начался прием заявок на возмещение затрат на детский отдых. Средства будут перечислять родителю или законному представителю после предъявления документа, подтверждающего оплату. Речь пока идет о компенсациях, которые бюджет делает по факту отдыха, когда ребенок уже вернется из детского лагеря. Выдача компенсаций проходит по принципу нуждаемости в зависимости от социального статуса или уровня дохода семьи. На стопроцентную поддержку могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи или семьи, дети которых находятся в социально-опасном положении, а также дети-инвалиды. Если доход на одного члена семьи менее двух прожиточных минимумов, поддержка составляет 70%. Если доход одного члена семьи равен от двух до трех прожиточных минимумов, поддержка составляет 30%. В этом году финансирование увеличится примерно на 30 миллионов и составит порядка 138 миллионов рублей. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.01.2017 в 13:13 в рубрике - Новости телеканалов

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← На банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиков

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