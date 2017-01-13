Отправить чадо в лагерь надо
В Перми начался прием заявок на возмещение затрат на детский отдых. Средства будут перечислять родителю или законному представителю после предъявления документа, подтверждающего оплату. Речь пока идет о компенсациях, которые бюджет делает по факту отдыха, когда ребенок уже вернется из детского лагеря. Выдача компенсаций проходит по принципу нуждаемости в зависимости от социального статуса или уровня дохода семьи. На стопроцентную поддержку могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи или семьи, дети которых находятся в социально-опасном положении, а также дети-инвалиды. Если доход на одного члена семьи менее двух прожиточных минимумов, поддержка составляет 70%. Если доход одного члена семьи равен от двух до трех прожиточных минимумов, поддержка составляет 30%. В этом году финансирование увеличится примерно на 30 миллионов и составит порядка 138 миллионов рублей.
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