На банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиков
Год и десять месяцев лишения свободы - приговор прозвучал для двух взломщиков, пытавшихся, но не сумевших взломать банкомат при помощи обычной монтировки. Попытка ограбления произошла осенью прошлого года на улице Маршала Рыбалко в Перми. Взломать устройство с помощью лома оказалось непросто, к тому же сработала сигнализация, спугнувшая преступников. Позже они были задержаны прибывшими патрульными экипажами по горячим следам.
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