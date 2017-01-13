На банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиков

Год и десять месяцев лишения свободы - приговор прозвучал для двух взломщиков, пытавшихся, но не сумевших взломать банкомат при помощи обычной монтировки. Попытка ограбления произошла осенью прошлого года на улице Маршала Рыбалко в Перми. Взломать устройство с помощью лома оказалось непросто, к тому же сработала сигнализация, спугнувшая преступников. Позже они были задержаны прибывшими патрульными экипажами по горячим следам.