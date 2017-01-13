Рецепт - это хорошо, но что делать с больничными очередями?

Непонимание происходящего и как следствие – ажиотаж вокруг продажи лекарств строго по рецепту в пермских аптеках. Бумагу от врача с пермяков стали требовать даже на привычные препараты, такие как антибиотики и противовирусные. Основной повод для возмущения при этом – необходимость похода в больницу и обязательная очередь к специалисту. Хотя возможны и варианты. В этом убедился наш корреспондент.

Мазиту Закиряновичу в прошлом году поставили диагноз - сахарный диабет. Каково же было возмущение пенсионера, когда в новом году перед походом в аптеку за жизненно необходимым лекарством ему пришлось сначала отправиться в «крестовый» поход в больницу.

Мазит Давлетханов: "Вот препарат для диабетиков, что идти в больницу что ли? Там очередь к терапевту!".

Как выяснилось, правила не изменились, дело в регулярных инспекциях и контрольных закупках Росздравнадзора, которые отныне ведомству предписывают изменения в федеральном законе, вступившие в силу с 1 января 2017 года. Оказывается, в России 70% всех лекарств должны продаваться исключительно по рецепту. Но есть одно негласное правило, которое поможет сориентироваться в аптеке - все, что выставлено на витрину - отпускается без рецепта.

Юлия Епимахова, заведующая аптечным пунктом: "Нужно начинать лечение как можно раньше с противовирусных препаратов, большинство из которых отпускается без рецепта врача".

Но все же четкого перечня лекарств, которые будут отпускаться только по рецептам, не существует – рассказывают фармацевты. Так что ориентироваться провизору придётся на инструкцию препарата. А вот и конкретный пример - два противовоспалительных препарата с одинаковым действием - ибупрофен можно свободно купить в аптеке при, например, головной или зубной боли.

Вероника Дыкая, провизор фармацевтической компании «Медисорб»: "А у мелоксикама более сложные показания. Это заболевания позвоночника, суставов, которые человек сам вылечить не может, в любом случае он идет к врачу".

Кстати, сами врачи нововведение поддерживают и уверяют, что рецепты помогут снизить уровень самолечения.

Уровень самолечения, может, и зашкаливает, но у этой тенденции есть логичное объяснение – стоит только представить, сколько человеку придётся просидеть в больничной очереди, чтобы получить рецепт от врача.

Во второй поликлинике отрицают - в очередях стоять не придется.

Марина Митрофанова, заведующая терапевтическим отделением: "Ажиотажа с выпиской препаратов не будет. У нас есть диспансерные дни в поликлинике".

Однако на практике не получилось даже дозвониться в регистратуру, чтобы узнать, когда в расписании терапевтов эти самые дни. Похоже, что всему виной рост заболеваемости ОРВИ и соответственно числа тех, кто желает увидеть врача и получить от него заветный рецепт.