Прокурор Пермского края: «Лучше предупредить, чем бороться с последствиями»
12 января в России отметили День работника прокуратуры Российской Федерации. Какими заботами живёт прокуратура сегодня, что в числе приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры Прикамья - об этом в беседе Юрия Филимонова с прокурором Пермского края Вадимом Антиповым.
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