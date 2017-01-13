Виртуальное ОСАГО: «Автогражданка» осваивает Сеть

Все страховые компании теперь обязаны продавать полисы ОСАГО в электронном виде через интернет. Закон вступил в силу еще в прошлом году, но только с 1 января пристально следить за этим будут в региональном отделении Банка России. Предупреждения уже разосланы всем участникам рынка. Сама процедура выглядит максимально просто. В Пермском крае сегодня 25 компаний из 77, кто может проводить подобные операции. Купить новый полис можно на сайте страховщиков. Для этого достаточно зарегистрироваться и получить логин и пароль. В случае ДТП или обычной проверки на дороге инспектору достаточно будет предоставить бумажную копию полиса ОСАГО, который уже внесен в общую базу данных.

Вячеслав Белобородов, помощник начальника главного управления Банка России по Пермскому краю: "Это удобно с точки зрения того, что автовладельцы могут приобрести полис в любое время в удобном месте у той страховой компании, которая им больше нравится, и при этом они избегают таких неприятностей, как навязывание дополнительных услуг, необоснованные отказы в заключении договора ОСАГО".

Все страховые сайты должны работать таким образом, чтобы ответ клиенту приходил не позднее 30 минут со времени запроса. Если прошло больше, то уже можно обращаться в представительство Банка России в регионе. К заявлению нужно приложить скриншот экрана с вашей заявкой. Самое главное – покупка полиса ОСАГО возможна лишь в том случае, если у вас уже есть страховой полис. Данные нового автомобиля или водительских прав нужно заносить в специальную базу. Для этого все-таки придется приехать в офис страховой компании.