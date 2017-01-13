Полиция ищет женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

Это не удача, а причина для уголовного преследования. Сотрудники уголовного розыска объявили о поиске женщины, взявшей в банкомате не принадлежащие ей деньги. Предыдущий клиент оставил их по забывчивости, но дама, стоявшая за ним в очереди, решила не сообщать об этом, а потихоньку присвоить выданные банкноты– три тысячи рублей - себе. Теперь женщина объявлена в розыск, и, видимо, за опознанием дело не станет – современные банкоматы оборудованы несколькими камерами, позволяющими снимать клиента со всех ракурсов.

Оперативный сотрудник ОП №4 (дислокация Мотовилихинский район): "В отделе полиции Мотовилихинского района расследуется уголовное дело, возбужденное по факту кражи. Установлено, что еще в ноябре прошлого года потерпевшая, находясь в отделении банка по улице Крупской, проводила операцию по банковской карте. После того как она отошла от терминала, произошла выдача наличных в сумме три тысячи рублей. Это заметила гражданка, стоящая позади заявительницы. Она похитила денежные средства и скрылась с места происшествия. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают ее личность".