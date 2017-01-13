В Прикамье началась единовременная выплата пенсионерам 5000 рублей

В Пермском крае пенсионерам начали выдавать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Cредства Пенсионный фонд направил в кредитные финансовые учреждения. Завершить выплату планируется не позднее 24 января. Также в Пенсионном фонде пояснили, что эти сроки действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они выплаты через "Почту России" или какую-то другую организацию. Почтальоны принесут деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, кто уже получил пенсию за январь 2017 года, сотрудники "Почты России" придут во второй раз. Также не стоит беспокоиться, если разовую выплату в этом месяце всё-таки не удастся получить.

Станислав Аврончук, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю: "Если по каким-то причинам гражданин будет отсутствовать в январе месяце дома и к нему придет почтальон, то расстраиваться не надо, эти денежные средства не пропадут. Они могут быть выплачены в феврале месяце или в марте, в зависимости от того, когда гражданин будет дома и когда заявится, что он захочет получить деньги.