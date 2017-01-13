Аэродром во Фролах лихорадят разборки

Рейдерский захват и другие напоминания о лихих 90-х. В Перми разгорается конфликт вокруг аэродрома во Фролах. Именно так происходящее оценивают сегодня участники конфликта. Резонанс вокруг этой истории понятен – аэродром давно стал местом проведения массовых праздников в Перми, да и любители экстремального спорта здесь почти как дома. Что на самом деле происходит вокруг аэродрома?

Олег Третьяков, парашютист: "Любой аэродром возьмите, который у ДОСААФ России, они все развалены".

Олег из частного парашютного клуба занимается много лет, так что судьба аэродрома Фролово ему небезынтересна - внезапно эта территория стала эпицентром скандала, с далеко идущими целями, считает парашютист.

Олег Третьяков, парашютист: "С целью разорения - и здесь будет Икея, коттеджи и всякая ...".

В региональном отделении ДОСААФ сообщили, что целей разорения нет - есть распоряжение об отстранении руководителя авиационно-спортивного клуба Александра Чернышова и приказ о передаче им дел Анатолию Лушину, которого на территорию аэродрома вообще не пустили.

Анатолий Лушин, и.о. директора АНО ДПО «Пермский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России»: "Отказались подписать приказ о передаче дел, и на основании этого не пускают".

Сегодняшний визит - уже второй, первый парашютисты как раз назвали попыткой захвата. Смещённый директор сообщил, что, по сути, не имеет к недопуску представителей ДОСААФ отношения. Земля федеральная, а у неё есть арендатор.

Александр Чернышов: "Вот эта территория за забором в настоящий момент она принадлежит некоммерческому партнёрству «Аэродром Фролово ДОСААФ России» на правах аренды".

В Росимуществе по этому поводу заявили, что в курсе ситуации, инициировали проверку и обещали в ближайшее время сообщить, кто и на каком основании использует этот участок, и будет ли делать это дальше. С другой стороны, в ДОСААФе говорят, что на землю и не претендуют, а просто хотят работать.

Николай Хачетлов, председатель ДОСААФ России Пермского края: "Мы инвентаризацию в конце года провели, мы знаем, что там, в каком состоянии. Поэтому если что-то там пропадет или чему-то будет причинен вред, то соответствующие заявления в органы внутренних дел будут поданы".

Тем, кто летает и прыгает с парашютом, по большому счёту нет дела до разборок руководящего состава. Хотя многие из них, узнав, что у ворот аэродрома что-то происходит, тоже приехали, чтобы разобраться в ситуации.

Оказалось, что ворота у аэродрома не столь неприступны, можно попасть внутрь, и как нам стало известно, стороны во всей этой ситуации в ближайшее время намерены сесть за стол переговоров, чтобы прийти к какому-то здравому решению.

При этом каждая сторона направила обращения в прокуратуру, полицию и другие инстанции, если потребуется, готовы общаться в суде. А вот когда аэродром перестанет лихорадить и он заработает в обычном режиме - точных сроков никто не сообщил.