В Перми выросло число аварий с погибшими детьми

В ГИБДД обнародовали статистику аварий с участием несовершеннолетних за 2016 год. По словам специалистов ведомства, в 2 раза увеличилось число погибших в авариях детей. По сравнению с 2015 в городе общее количество ДТП с участием несовершеннолетних стало больше на 1,7%. Количество раненых детей в авариях увеличилось на 3,2%. Больше всего ДТП с детьми произошло в Мотовилихинском районе. На втором и третьем месте - Свердловский и Орджоникидзевский районы. Всего за год было зарегистрировано 246 ДТП, 50% ДТП - это наезды на пешеходов.