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Пермские хоккеисты одержали восьмую победу подряд

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хоккей

Молотобойцы бодры и полны оптимизма - причиной тому выездная победа над лидером чемпионата ВХЛ. Игра прошла 10 января в Казахстане. Первый период молотобойцы играли от обороны. Против непрерывного штурма гостевых ворот пермяки в зоне "Торпедо" выстраивали действия на острых контратаках. Обе тактики были весьма плодотворны. Так как основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, в серии буллитов голы Шайхулова и Раенко, а также безупречная работа Петрова принесли "Молоту" восьмую победу подряд - 3:4. В активе "молотобойцев" стало 54 очка.

Сергей Востриков, главный тренер ХК "Молот-Прикамье": "Игра была очень тяжелая, мы готовились к ней. Играли терпеливо, с полной самоотдачей, и результат пришел. Хочу поздравить наших болельщиков с победой!".
Алексей Ждахин, главный тренер ХК "Торпедо": "Мы не проиграли в этой игре в движении, мы проиграли борьбу. Практически всю борьбу. За те ошибки, которые мы допустили, соперник жестко нас наказал".

14 января игроки клуба приглашают болельщиков на традиционную встречу с автограф- сессией. Накануне домашней серии матчей любители хоккея смогут получить автографы хоккеистов, сделать фото на память и поучаствовать в розыгрыше призов. Своих поклонников будут приветствовать Юрий Петров, Евгений Дубовицкий, Антон Андриянов, Данила Епимахин и другие. Встреча пройдёт в магазине "А.В.Т.-Спорт", по адресу: ул. Юрша, 86 на 2-м этаже, торгово- развлекательного центра "Квартет". Начало в 15:00.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 12.01.2017 в 18:01 в рубрике - Новости телеканалов

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