«Калигула» сподвиг Бориса Мильграма на ношение галстуков
Премьера в Театре-Театре - "Калигула" Альбера Камю. 27 января пермские зрители смогут увидеть новую режиссерскую работу Бориса Мильграма. Почему в театре решили обратиться именно к этому произведению и причем здесь новые галстуки, рассказывает гость программы "Новости культуры" Борис Мильграм.
"Калигула" - это стильный спектакль. И это очень мужская история.
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