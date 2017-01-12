«Калигула» сподвиг Бориса Мильграма на ношение галстуков

Премьера в Театре-Театре - "Калигула" Альбера Камю. 27 января пермские зрители смогут увидеть новую режиссерскую работу Бориса Мильграма. Почему в театре решили обратиться именно к этому произведению и причем здесь новые галстуки, рассказывает гость программы "Новости культуры" Борис Мильграм.

"Калигула" - это стильный спектакль. И это очень мужская история.