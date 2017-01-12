В мечтах о Щелкунчике: Дети рисуют Сказку

В центральном выставочном зале работает новогодняя выставка "В мечтах о Щелкунчике". Гости выставки могут погреться у камина, увидят серию сказочных иллюстраций Анастасии Столбовой, виртуозных акварельных петухов кисти Ольги Пешковой и антикварные елочные игрушки начала и середины 20 века. А еще макет самой большой железной дороги на Урале.

Маленькая Ирина рисовала бусы и свечки на ёлке. Весь рисунок девочка делала и придумывала сама, без помощи родителей.



Ирина Волкова, победительница конкурса "В мечтах о Щелкунчике" в номинации Рисунок: "Три дня я рисовала эту картину, а мышки у меня приклеенные, хвостики и носики нарисованные".

Дети не стеснялись проявлять свою фантазию. Один использовал спичечные коробки, другой вместо кистей взял круглые палочки. Всего на конкурс поступило более 100 рисунков, в финал вышли чуть более 40. Причём у жюри были очень чёткие критерии оценки.

Мария Колыванова, специалист по выставочной деятельности Центрального выставочного зала: "Чтобы это была только детская работа без руки взрослого, чтоб картинка была не из интернета, и чтобы была отражена тема".

Исходя из этих требований настоящим открытием для жюри стала работа 4-летнего художника. Такой экспрессии бывалые художники не ожидали от своего юного коллеги.

Мария Колыванова, специалист по выставочной деятельности Центрального выставочного зала: "Одна из самых любимых моих работ вот этот вот Щелкунчик бородатый, здесь есть какая-то экспрессия".

В конкурсе участвовали дети из обыкновенных и из художественных школ, причём оценивали их в одних номинациях. Но как говорят жюри, в этом состязании не было главным красиво и правильно нарисовать Щелкунчика, главное - передать дух и атмосферу сказки. А это может сделать человек без художественного образования, но с художественным восприятием мира.