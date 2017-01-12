Сергей Федотов: «Я воплотил свою мечту!»
Свой день рождения отметил основатель и художественный руководитель Пермского театра "У моста" Сергей Федотов. С личным праздником мастера поздравили артисты, коллеги и зрители, которые пришли на "Рождественские встречи" и премьерный спектакль "Ханума".
Самым мистическим театром Сергей Федотов руководит уже двадцать восьмой год, а это ровно половина жизни. Невозможно представить Пермь театральную без его "Панночки", "Женитьбы", "Калеки из Инишмана" - на счету режиссера более 170 постановок как в России, так и за рубежом. В своих спектаклях Сергей Федотов сохраняет и продолжает традиции русского психологического театра. Создав в Перми первый мистический театр, Сергей Павлович буквально взорвал театральное пространство в городе яркими, нестандартными постановками.
Сергей Федотов, режиссер, художественный руководитель театра "У моста": "Уже 28 лет в театре "У моста" аншлаги. Мой итог дня рождения - это то, что я свою мечту практически воплотил, я сделал уникальный, единственный в мире театр "У моста".
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