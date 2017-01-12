Специальный гость - иеромонах Фотий

В Пермском театре оперы и балета состоялся большой Рождественский концерт. Для гостей выступили лучшие артисты города и священнослужители с рождественскими песнопениями.

Яркая звезда над иудейским Вифлеемом указала волхвам время и место, где родился Иисус Христос. Рождеству в Перми посвятили благотворительный концерт с участием лучших пермских артистов. Среди них и академический детский камерный хор "Отражение" . Юные певцы исполнили песню про самый светлый и торжественный праздник христианства.

Виолончелистка Мария Слащева сыграла сентиментальный вальс Чайковского, хор священнослужителей Пермской епархии РПЦ исполнил рождественские песнопения, а сводный хор - рождественский тропарь.

Специальным гостем Рождественского концерта в Перми стал Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря и регент монастырского хора Иеромонах Фотий, известный многим как победитель телепроекта "Голос".

Софья, участница концерта: "Мы в том году принимали участие в этом концерте, и тоже выступали с ним вместе, номера у нас разные были, но мы встречались с ним. Это уже как традиция".

Атмосфера рождественского праздника царила не только на сцене, но и в фойе, где зрителей ожидали русские песни, колядки а также классическая музыка в исполнении арфистки.