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Специальный гость - иеромонах Фотий
В Пермском театре оперы и балета состоялся большой Рождественский концерт. Для гостей выступили лучшие артисты города и священнослужители с рождественскими песнопениями.
Яркая звезда над иудейским Вифлеемом указала волхвам время и место, где родился Иисус Христос. Рождеству в Перми посвятили благотворительный концерт с участием лучших пермских артистов. Среди них и академический детский камерный хор "Отражение" . Юные певцы исполнили песню про самый светлый и торжественный праздник христианства.
Виолончелистка Мария Слащева сыграла сентиментальный вальс Чайковского, хор священнослужителей Пермской епархии РПЦ исполнил рождественские песнопения, а сводный хор - рождественский тропарь.
Специальным гостем Рождественского концерта в Перми стал Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря и регент монастырского хора Иеромонах Фотий, известный многим как победитель телепроекта "Голос".
Софья, участница концерта: "Мы в том году принимали участие в этом концерте, и тоже выступали с ним вместе, номера у нас разные были, но мы встречались с ним. Это уже как традиция".
Атмосфера рождественского праздника царила не только на сцене, но и в фойе, где зрителей ожидали русские песни, колядки а также классическая музыка в исполнении арфистки.
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