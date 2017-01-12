Электронный полис ОСАГО: без очередей и навязанных допуслуг

Прошел регистрацию на сайте, заполнил заявление, оплатил онлайн и получил полис ОСАГО не выходя из дома. С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать их и в электронном виде. Процедура покупки такого полиса проста: для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе. Паспорт, водительске удостоверение, ПТС, диагностическая карта для автомобилей старше 3 лет. Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании, получить от нее логин и пароль для доступа в личный кабинет. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме, оплатить онлайн на сайте страховщика и все. Электронный полис будет отправлен на адрес электронной почты, далее его нужно распечатать. Эта процедура, как уверяют эксперты, позволит сократить время в очередях, избежать необоснованного отказа от заключения договора и исключить навязывание допуслуг.