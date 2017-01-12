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Иностранец пытался дать взятку сотруднику ФСБ
В Перми задержали иностранца при попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Подробности сообщила старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного Комитета России по Пермскому краю - Ирина Незнамова.
Ирина Незнамова, старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного Комитета России по Пермскому краю:
"В Следственном отделе по Ленинскому району Перми Следственного Управления Следственного Комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина зарубежного государства. Он подозревается в покушении на дачу взятки в крупном размере. По версии следствия в декабре 2016 года инстранец, зная о запрете въезда в РФ, неоднократно предлагал сотруднику ФСБ РФ по Пермскому краю взятку за содействие в решении вопроса о внесении в информационные базы ГУ МВД РФ по Пермскому краю недостоверных сведений, что позволило бы ему легально находиться на территории РФ. О склонении к коррупционному преступлению офицер уведомил свое руководство. После чего все действия происходили под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ РФ. Вечером 9 января 2017 года при передаче взятки 600 тысяч рублей иностранец задержан с поличным. В настояее время решается вопрос об избрании меры пресечения".
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