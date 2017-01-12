Пожар как спасение: В Краснокамске сгорел аварийный барак

В Краснокамске избавиться от аварийного жилья людям помог банальный пожар. Хотя история расселения из этих трущоб включает настоящие крики о помощи и письма президенту страны. Пока здание не было уничтожено, конца мытарствам видно не было.

Небольшая стопка бумаг – всё, что осталось после пожара от квартиры Людмилы Сергеевой. Эти документы помогут не остаться без крыши над головой. А пока жилищная комиссия определяет, кто из погорельцев достоин маневренного фонда, людей определили в муниципальную гостиницу "Кама". И, похоже, что в чужих стенах даже безопасней, чем было до этого в родных.

Людмила Сергеева, пострадавшая: "Стены у нас уже сползали, двери постоянно проседали. Мы ждали, что ни сегодня завтра обвалится, может быть, пожар еще и спас нас, потому что если бы придавило, мы бы не выбрались. Фундамент отсутствует. В управляющей компании говорили - вы аварийные, вас сносить надо".

Сгоревший деревянный дом был признан аварийным ещё в 2012 году. Но как это и бывает, переселение постоянно откладывалось по причине отсутствия на эту процедуру сил и средств у местной администрации. Чтобы обратить на себя внимание, люди вывесили на фасаде здания плакат: "Здесь живут дети и старики! Дом падает! Помогите".

Юлия Потапова, глава города Краснокамска: "Мэрия предыдущая старалась изо всех сил, как можно быстрее включить этот дом в программу переселения. Они делали всё возможное и невозможное".

Теперь о расселение речи и вовсе нет, всё произошло само собой. Ветхое здание загорелось ранним утром 1 января. Судя по разрушениям, очаг возгорания находился на втором этаже. По данным МЧС, предварительная причина ЧП - нарушение технической эксплуатации электросетей.

Крыша здания была полностью уничтожена огнем, сейчас здесь опасно находиться, но вход не закрыт, любой может зайти. Люди в спешке выносили, что могли. Мародеры тоже успели поработать - даже до карниза дошли руки.

В захламленном подъезде лежат свежие квитанции за декабрь - но платить по счетам уже некому. В Краснокамской администрации заявили, что долг за коммунальные услуги в этом доме давно перевалил за миллион рублей. Людмила Сергеева исправно отдавала деньги каждый месяц, а 6 квадратных метров по закону в маневренном фонде будут как у всех.