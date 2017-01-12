«Город» рухнул, кого придавило?

Небывалый ажиотаж в суде вызвала апелляция на смягчение приговора от руководителя скандально известного кредитного кооператива «Город» Дмитрия Колесникова. Сотни пострадавших появились в зале суда с одной лишь целью – удостовериться, что наказание мошенника не минует.

В краевом суде с утра ажиотаж - дело кредитно-потребительского кооператива «Город» получило продолжение - вкладчики недовольны приговором директору-мошеннику, а он, наоборот, считает себя несправедливо осуждённым. Каждая сторона обжаловала вынесенные Дмитрию Колесникову семь лет колонии под своим углом зрения.

"Дать ему десять лет! Если можно, то ещё и больше и без освобождения!".

Эмоций хватает - Колесникова признали виновным в хищении 132 миллионов рублей - его контора оказалась финансовой пирамидой: вкладчикам обещали до 27 процентов годовых, плюс слухи и реклама сделали своё дело. Мария Ивановна вложила 50 тысяч и ожидала неплохих дивидендов.

Мария Васильева: "По народу услышала про эти проценты и пошла в этот «Город», сняла с книжки и туда положила".

Пострадавшими признали чуть больше тысячи человек, все они подавали и гражданские иски - как Колесников будет возмещать ущерб, тоже неясно, арестованного у него имущество на выплаты точно не хватит.

В сегодняшнем заседании изъявили желание участвовать почти двести человек - одного зала не хватило.

Задействовали два зала и видеосвязь, которой воспользовался и осуждённый - он находится в СИЗО, к сожалению присутствующих. Люди, все почтенного возраста, хотели вновь высказать своё негодование обманщику. Что касается адвоката - с ней беседы не получилось.

- Извините, без комментариев! У нас процесс ещё продолжается.

Виновным себя Колесников не признал, по сути, назвал себя жертвой обстоятельств - якобы кооперативу тоже должны. «Город», оказывается, давал займы и другие обстоятельства. С такой позицией не согласен прокурор, точно так же он не поддерживает и требования ужесточить наказание.

Дмитрий Краснопёров, прокурор: "Колесникову назначено наказание, и на наш взгляд, данное наказание является абсолютно справедливым и соразмерным характеру и степени общественной опасности, совершенного им деяния.

Если не может вернуть средства, то и на свободу нечего проситься, говорят вкладчики. Осуждённый настаивает на своей невиновности. Решение принимать суду - с изменениями или без - вопрос номер один сейчас для каждой из сторон.