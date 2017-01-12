Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

Дети и родители накануне не смогли попасть в главный ледовый городок Перми. Внутри специалисты занимались сразу двумя важными делами - профилактическим ремонтом и подготовкой к конкурсу "Зимний вернисаж".

Ледовые блоки площадью 2 на 2 метра и толщиной 50 см - именно из такого материала будут творить скульпторы - рассказывает организатор «Зимнего Вернисажа» Светлана Колчанова. Кубы уже заготовлены в пермских водоемах и сейчас ожидают своего часа. Кстати, подиумы для них уже на своих местах, здесь же смонтирована и подсветка.

Светлана Колчанова, заместитель директора фонда скульпторов России «Единение»: "16 числа они только приступают - начинают обрабатывать ледовые блоки, монтировать их, резать".

Общая тема, которая объединит всех участников в этом году, - Космос. У мастеров будет всего 5 дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции. Творить участники возьмутся 16 января. Кстати, пермяки смогут наблюдать за работой скульпторов. Правда, как отмечают организаторы - на безопасном расстоянии - так как из-под «пера мастеров» вылетают внушительные осколки льда и снега.

Светлана Колчанова, заместитель директора фонда скульпторов России «Единение»: "Они полностью забиты снегом, он выстаивается для того чтобы, когда снимут опалубки, уже были готовы плотные снежные кубики, из которых скульпторы будут вырезать".

География участников Кубка России в этом году стала еще обширнее - в Пермь приехали команды из 14 стран, среди которых Мексика, Таиланд, Турция. Из уральского снега будут творить и скульпторы, участвовавшие в самом масштабном снежном конкурсе мира, который ежегодно проходит в китайском городе Харбине.

По традиции победители соревнований получат кубок - копию Петровского кубка большого Орла. Правда, выполнена будет награда не изо льда, а из чистого хрусталя.

Ледовый городок был закрыт для посетителей не только из-за подготовки площадок к «Зимнему Вернисажу».

Андрей Караваев, технический директор ледового городка: "Основной упор дан на восстановительные работы активной части - элементы, скаты, выкаты".

Ледовый «Эко-сад» откроется вновь уже 12 января в 12 часов дня и будет работать в обычном режиме. А вот уже готовые скульптуры «Зимнего вернисажа» можно будет посмотреть 20 января.