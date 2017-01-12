Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»

«Город» рухнул, кого придавило? →

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

Смотреть

пила и лед

Дети и родители накануне не смогли попасть в главный ледовый городок Перми. Внутри специалисты занимались сразу двумя важными делами - профилактическим ремонтом и подготовкой к конкурсу "Зимний вернисаж".

Ледовые блоки площадью 2 на 2 метра и толщиной 50 см - именно из такого материала будут творить скульпторы - рассказывает организатор «Зимнего Вернисажа» Светлана Колчанова. Кубы уже заготовлены в пермских водоемах и сейчас ожидают своего часа. Кстати, подиумы для них уже на своих местах, здесь же смонтирована и подсветка.

лед

Светлана Колчанова, заместитель директора фонда скульпторов России «Единение»: "16 числа они только приступают - начинают обрабатывать ледовые блоки, монтировать их, резать".

Общая тема, которая объединит всех участников в этом году, - Космос. У мастеров будет всего 5 дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции. Творить участники возьмутся 16 января. Кстати, пермяки смогут наблюдать за работой скульпторов. Правда, как отмечают организаторы - на безопасном расстоянии - так как из-под «пера мастеров» вылетают внушительные осколки льда и снега.

Светлана Колчанова, заместитель директора фонда скульпторов России «Единение»: "Они полностью забиты снегом, он выстаивается для того чтобы, когда снимут опалубки, уже были готовы плотные снежные кубики, из которых скульпторы будут вырезать".

флаги

География участников Кубка России в этом году стала еще обширнее - в Пермь приехали команды из 14 стран, среди которых Мексика, Таиланд, Турция. Из уральского снега будут творить и скульпторы, участвовавшие в самом масштабном снежном конкурсе мира, который ежегодно проходит в китайском городе Харбине.

По традиции победители соревнований получат кубок -  копию Петровского кубка большого Орла. Правда, выполнена будет награда не изо льда, а из чистого хрусталя.

зимний вернисаж

Ледовый городок был закрыт для посетителей не только из-за подготовки площадок к «Зимнему Вернисажу».

Андрей Караваев, технический директор ледового городка: "Основной упор дан на восстановительные работы активной части - элементы, скаты, выкаты".

Ледовый «Эко-сад» откроется вновь уже 12 января в 12 часов дня и будет работать в обычном режиме. А вот уже готовые скульптуры «Зимнего вернисажа» можно будет посмотреть 20 января.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

Опубликовано: 12.01.2017 в 12:36 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»

Разбойника, напавшего на сотрудницу кафе, отправили в тюрьму

Зрителей «У Моста» напугали до чёртиков

Новый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливается

Лобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фуры

Ул. Карпинского станет шире

Всё строго по рецепту, включая антибиотики

«Галерея туфельки» открывает мир Снежной Королевы

Неделя православного кино стартовала в Перми

В центре Перми появилась придуманная деревня Морозовка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»

«Город» рухнул, кого придавило? →

Обратите внимание

в Перми

«Город» рухнул, кого придавило?

Небывалый ажиотаж в суде вызвала апелляция на смягчение приговора руководителя скандально известного кредитного кооператива «Город» Дмитрия Колесникова.
смотреть читать12.01.2017 в 13:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Преступления, Деньги

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

В главном ледовом городке Перми на эспланаде полным ходом идет подготовка к конкурсу Зимний вернисаж.
смотреть читать12.01.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

Селфи с Шерлоком - легко

Граффити с изображением Шерлока, гениального сыщика всех времен и народов, появилось в Перми.
читать12.01.2017 в 11:53
Метки: в Перми, Культура, Общество

Зрителей «У Моста» напугали до чёртиков

Рождественские встречи в Пермском театре «У моста» поразили зрителей до глубины души. Чего только стоит таинственная комната ужасов...
смотреть читать12.01.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Культура, Общество

Ул. Карпинского станет шире

Пермские власти в этом году разработают проект по реконструкции улицы Карпинского.
смотреть читать12.01.2017 в 09:32
Метки: в Перми, Общество, Власть

в России

«Город» рухнул, кого придавило?

Небывалый ажиотаж в суде вызвала апелляция на смягчение приговора руководителя скандально известного кредитного кооператива «Город» Дмитрия Колесникова.
смотреть читать12.01.2017 в 13:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Преступления, Деньги

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

В главном ледовом городке Перми на эспланаде полным ходом идет подготовка к конкурсу Зимний вернисаж.
смотреть читать12.01.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

Рабочий день курильщиков могут продлить

Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков.
читать12.01.2017 в 11:33
Метки: в России, Общество

Святки - время узнать свою судьбу

В Пермском крае продолжается святочная неделя, а с ней и старый спор людей светских и верующих, что такое традиционные гадания.
смотреть читать11.01.2017 в 14:15
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, в Перми, в России

Пальмовое масло - жирным шрифтом

С 1 января 2017 года в России вступил в силу техрегламент, согласно которому производители обязаны маркировать продукты с пальмовым маслом.
читать11.01.2017 в 13:21
Метки: в России, Общество, Экономика
Лента новостей RSS каналы

«Город» рухнул, кого придавило?«Город» рухнул, кого придавило?

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптурЛёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»

Селфи с Шерлоком - легкоСелфи с Шерлоком - легко

Рабочий день курильщиков могут продлитьРабочий день курильщиков могут продлить

Обознался: В Добрянке охотник смертельно ранил товарищаОбознался: В Добрянке охотник смертельно ранил товарища

Разбойника, напавшего на сотрудницу кафе, отправили в тюрьмуРазбойника, напавшего на сотрудницу кафе, отправили в тюрьму

Зрителей «У Моста» напугали до чёртиковЗрителей «У Моста» напугали до чёртиков

Новый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливаетсяНовый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливается

Лобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фурыЛобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фуры

Ул. Карпинского станет ширеУл. Карпинского станет шире

Всё строго по рецепту, включая антибиотикиВсё строго по рецепту, включая антибиотики

За холод в детском саду наказали заведующуюЗа холод в детском саду наказали заведующую

Иностранец пытался подкупить офицера ФСБИностранец пытался подкупить офицера ФСБ

«Галерея туфельки» открывает мир Снежной Королевы«Галерея туфельки» открывает мир Снежной Королевы

Неделя православного кино стартовала в ПермиНеделя православного кино стартовала в Перми

В центре Перми появилась придуманная деревня МорозовкаВ центре Перми появилась придуманная деревня Морозовка

249 многодетных семей Перми получили земельные участки249 многодетных семей Перми получили земельные участки

Заходи на огонёк в ледовый городокЗаходи на огонёк в ледовый городок

«Сочельник» в Губернии«Сочельник» в Губернии

Вольная борьба: Разбуди в себе ЧемпионаВольная борьба: Разбуди в себе Чемпиона

В Прикамье подросток умер после укуса кошкиВ Прикамье подросток умер после укуса кошки

Полицейские изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголяПолицейские изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголя

Аллея тепла: Пермяки «согреют» деревьяАллея тепла: Пермяки «согреют» деревья

Главный ледовый городок закрыт на профилактикуГлавный ледовый городок закрыт на профилактику

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru