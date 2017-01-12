Разбойника, напавшего на сотрудницу кафе, отправили в тюрьму
Три года лишения свободы и исправительной колонии общего режима. Такой срок получил 24-летний уроженец поселка Майкор за разбойное нападение на сотрудницу кафе. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, преступление было совершено в октябре прошлого года. Рано утром женщина пришла на работу, злоумышленник дождался, когда она зайдет в кафе, затем проследовал за ней и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги. Потерпевшя, испугавшись за свою жизнь, передала злоумышленнику из кассы все деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задеражали нападавшего. Полицейские выяснили, что ровно месяц назад подозреваемый работал в этом кафе всего один день. Суд приговорил гражданина к 3 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Андрей Двинянинов, заместитель начальника ОУР ОП №6 (дислокация Ленинский район) УМВД России по г.Перми: " Мы установили камеры наружного наблюдения, в ходе просмотра составлена его ориентировка. По приметам отрабатывались лица. Похищенные деньги он потратил на личные нужды".
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