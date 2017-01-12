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← Новый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливается

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Зрителей «У Моста» напугали до чёртиков

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комната ужасов

Рождественские встречи в Пермском театре «У моста» поразили зрителей до глубины души. Только раз в году, в январе, театр наполняется мистическими сюрпризами. Это время, когда каждый зритель может очутиться в магическом мире театра и побывать в таинственной комнате ужасов, где вместо привычных встреч со всевозможными страшилищами вроде вампиров и покойников, участники действия приобщаются к сюжетам и духу основных «умостовских» постановок. Рождественские встречи в театре проходят до конца этой недели.

Сергей Федотов, художественный руководитель театра «У моста»: "Комната ужасов несет, во-первых, смысл. А самое главное, что это отрывки из тех новых спектаклей, которые появились в нашем репертуаре - «Две стрелы», «Палачи»".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 12.01.2017 в 10:34 в рубрике - Новости телеканалов

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