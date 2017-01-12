Новый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливается

Специалисты Общероссийского народного фронта провели осмотр нового здания спортзала в селе Кочево. Спортзал открыли в сентябре прошлого года, однако радость от долгожданного и единственного в районе спортзала люди испытывали недолго. Выяснилось, что в фундаменте стоит вода, а в подвале плесень и ржавчина, должным образом не выполнена теплоизоляция стен.

Материалы проверки были переданы в надзорное ведомство. Теперь уже проверка ведется в отношении бывших чиновников администрации. Новое руководство района считает, что цена строительства была серьезно завышена, причем деньги были перечислены подрядчику полностью еще до ввода здания в эксплуатацию.

Евгений Вековшинин, прокурор Кочевского муниципального района: "По результатам проведения доследственной проверки в ГУ МВД России «Кочевский» по имеющимся материалам возможно возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц, как администрации, так и подрядчика по статьям «Халатность», либо «Мошенничество».